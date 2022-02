Perturbations à l’Iface : Le président de l’amicale convoqué en Conseil de discipline Le torchon brûle entre les étudiants de l’Institut de formation en administration et en création d’entreprise (Iface). Et pour cause ! L’amicale fustige une discrimination entre les étudiants.





D’après les explications de Pape Aly Mendy, Président de l’amicale, «l’administration avait pris la décision de faire deux sessions d’examen pour les uns et une seule pour les autres».



C’est ainsi que l’amicale avait entamé une grève de trois jours qui a eu comme conséquence la convocation en conseil de discipline de certains étudiants.



L’amicale des étudiants alertent ainsi l’opinion, mais surtout l’administration, avant que la situation n’empire.



Par ailleurs, les étudiants dénoncent l’état des locaux de l’école qui laisse à désirer. Ils comptent toujours poursuivre la lutte pour obtenir une égalité dans le traitement des étudiants.

actunet:



Par Fara Michel Dièye