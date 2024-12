Perturbations de certains vols : Air Sénégal s’explique et annonce une reprogrammation

Selon la compagnie, ces perturbations font suite à un incident survenu le 1er décembre à l'aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Dakar. «En effet, une manœuvre inappropriée d'un camion de prestations, a endommagé la porte arrière de l'aéronef, provoquant ainsi un retard dans les opérations de ces vols », renseigne le pavillon national.



Air Sénégal annonce la reprogrammation des vols dans la journée du 2 décembre 2024. La compagnie soutient que les passagers ont été informés et pris en charge conformément à la politique en cas d’irrégularités.

Air Sénégal présente ses excuses à l’ensemble des passagers impactés et leur prie de se rapprocher du service client au +221 301 15 15 15 ou au +33 1 88 61 88 61 pour toute information complémentaire.



