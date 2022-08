Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pet vaginal/ Ramatoulaye Happy Camara, Sage-femme: « Se muscler le vagin ne fait pas de mal » Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 23:41 | | 0 commentaire(s)| Ramatoulaye Happy Camara sage-femme et femme sage donne des détails sur le pet vaginal. D’après elle, se musculer le vagin ne fait pas de mal. « Vous l'aurez compris, un vagin dit hypotonique (quand les muscles du périnée manquent de tonus) est l'une des explications au frout ( contraction de foufoune et prout).

Ramatoulaye Happy Camara sage-femme estime qu’il est recommandé de muscler son périnée et pas uniquement pour éviter les bruits vaginaux. Mais aussi, un prolapsus (descente d’organes), fuites urinaires, etc. Bref, plein de bonnes raisons !



Pour se faire, retient-elle, de nombreuses options sont possibles : exercices de Kegel, boules de geisha, rééducation périnéale avec un kinésithérapeute spécialisé, techniques de yoga spécifiques. Il y a de quoi (ré)éduquer son périnée.



A travers la page Facebook de Femmes médecins du Sénégal, elle conclut que pour la sexualité, ce sont des bruits, des odeurs, des regards… « De la vie quoi ! Assumer ces bruits. Il est normal d’émettre et d’entendre des sons, de sentir la sueur, de voir des poils. Imaginez une relation sexuelle sans tout ça… », s’interroge-t-elle.





