Petersen : Un tailleur poignardé par un gendarme en civil

Modou Ndour, tailleur de son état au marché Petersen de Dakar, est dans un état grave. Il a été poignardé au niveau du pubis par un gendarme en civil. Ce dernier connu sous le nom de Naby a pris la fuite après son forfait.



L’incident est survenu mardi, au marché sis à la rue Félix Eboué de Dakar, aux environs de 22 heures. Selon des témoins du journal L’Observateur, c’est une banale histoire de pantalon qui a mal tournée.



Naby, en fonction à la Caserne de l’Intendance, s’est rendu chez le domicile du tailleur pour récupérer son pantalon. Malheureusement, son habit n’était pas encore disponible. S’en est suivi une altercation. Le gendarme sort son poignard et le lui assène au niveau du pubis. Modou s’affale et se vide de son sang.



Alertée, la police de Rebeuss s’est rendu sur les lieux pour procéder au constat d’usage avant d’acheminer la victime à l’hôpital.

