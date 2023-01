Petite Côte : Un conducteur de voiture 4x4 s’enfuit après avoir percuté gravement un véhicule, qui a fait 3 tonneaux Les fêtes de fin d’année ont été des plus mouvementées dans la capitale de la Petite côte, où certains viveurs n’ont pas lésiné sur les moyens pour terminer en beauté l’année 2022. Dans le lot des viveurs qui ont corsé la dose avec des boissons alcoolisées, de jeunes conducteurs insouciants et inconscients, se sont fait tristement remarquer. "Le Témoin"

Mais un conducteur ou une conductrice à bord d’un 4 X 4 de couleur verte a attiré toutes les attentions. En effet, arrivé à hauteur du croisement Keur Balla Lô, à la sortie 16 du péage, sur la piste menant au village de Gagna-Bougou et à l’hôtel Rui de Pointe Sarène, ce 4X4 a violemment percuté aux alentours de 00h, une Peugeot 406 qui roulait dans le même sens et conduite par un jeune électricien répondant au nom de Abdou Khadre Traoré, qui venait de fermer son atelier dans les parages.



Le véhicule de l’électricien fortement endommagé, a fait trois tonneaux et son conducteur a été grièvement blessé, avec une fracture à la jambe et de nombreuses contusions.



Non seulement le chauffard à bord du 4x4 n’a pas daigné secourir le malheureux mécanicien, mais il a pris la tangente, l’abandonnant à son triste sort. Tout ce que le malheureux a retenu est que son bourreau conduisait un 4x4 de couleur verte.



