Pétition contre les propos « saï saï » du Pr Songué Diouf : Des Psychologues cliniciennes et une juriste portent plainte

Une pétition a vu le jour. Le Chroniqueur de l’émission Jakarloobi, le Professeur Songué Diouf a subi une levée des boucliers de la part des femmes qui se sont vexées des propos émis par le professeur de philosophie dans l’émission "Jakarlo" animée par Khalifa Diakhaté sur la chaîne TV TFM.



« Messieurs, Mesdames,



Nous avons formé un groupe à la suite des propos de M. Songué et souhaitons faire passer à la presse ce communiqué que nous avons rédigé ensemble.



"Suite aux propos inqualifiables de M. Songué Diouf, sur le plateau de l'émission Jakarlo, de la TFM, vendredi soir, nous autres citoyens, femmes et hommes nous sommes sentis extrêmement bafoués dans nos droits. Le viol comme son apologie, sont des délits inscrits au Code pénal du Sénégal. Nous entendons donc porter l'affaire devant les tribunaux. La plainte est déposée ce jour.



Mesdames Ndeye Khaira Thiam (Psychologue clinicienne - criminologie); Aminata Mbengue (Psychologue clinicienne); Fatima Sall (Juriste). "











