Pétition pour la libération de Khalifa Sall: les signatures s’accélèrent, Aïda Mbodji promet une grande manifestation à Bambey La pétition pour la libétartion de Khalifa Sall continue de susciter de plus en plus l’adhésion des porteurs de voix. L’ancien Premier ministre, Cheikh Aguibou Soumaré est l’un des derniers signataires de ladite pétition, selon "Les Echos".

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Aïda Mbodji a également signé le document et a promis une grande manifestation prochainement dans son fief de Bambèy, pour récolter le maximum de signatures.



L’artiste Didier Awadi a également apposé sa signature sur le document, de même que El Hadji Issa Sall, Mamadou Lamine Diallo ou encore Moustapha Guirassy.



Oumar Sarr, El hadj Amadou Sall et beaucoup d’autres leaders politiques, ont déjà signé cette pétition lancée par le Front pour la libération de Khalifa Sall.

