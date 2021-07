Pétrole du Sénégal: Far Limited n’est plus sur la liste Far Limited ne fait plus partie de l’aventure pétrolière sénégalaise. La compagnie pétrolière vient d’acter officiellement la vente de ses parts. C’est Woodside, l’opérateur de Sangomar qui a finalement finalisé l’acquisition de la totalité de la participation de FAR Sénégal dans la co-entreprise Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore (RSSD).

Le prix d’achat est de 45 millions de dollars US, plus 167 millions de dollars US au titre des versements liés au fonds de roulement. D’autres paiements, pouvant aller jusqu’à 55 millions de dollars américains, dépendront des prix futurs du pétrole sénégalais et du calendrier de sortie du premier baril.



Et à la suite de cette acquisition, Woodside sera le grand patron de la coentreprise. Sa participation est passée à 82 % pour Sangomar (18% pour Petrosen) et à 90% pour la zone d’évaluation restante de la RSSD (10% Petrosen).



Woodside et l’Etat du Sénégal seront, donc, les deux actionnaire dans le pétrole sénégalais. Du moins, pour le moment, puisque Woodside, qui vient d’écquérir les parts de FAR, a l’intention, lui aussi, de céder 40 à 50% de sa participation. Ce, au cours du second semestre de cette année 2021.









