Pétrole et Gaz: L’affaire Frank Timis-Aliou Sall relancée

La coalition qui regroupe les partis d’Abdoul Mbaye, de Thierno Alassane Sall et de Mamadou Lamine Diallo, entre autres responsables politiques de l’opposition dite radicale, se dit toujours à l’écoute de la Chambre d’accusation. Depuis, regrette le député, c’est un silence radio dans le camp de Benno Bokk Yakaar d’une part et, d’autre part, le doyen des juges qui n’a pas encore fixé le montant de la consignation.



La Chambre d’accusation saisie par « l’intermédiaire de ses conseils, le CRD a donc saisi la Chambre d’accusation. Nous attendons que le droit soit dit pour l’intérêt de notre peuple », confie le leader de Tekki. En attendant, Mamadou Lamine Diallo continue dans ses accusations.



Il y a déjà quelques mois, rappelle le leader de Tekki que le CRD avait déposé une plainte avec constitution de partie civile dans l’affaire Petrotim, pour laquelle des informations fausses en violation flagrante de l’article 8 du Code pétrolier avaient été introduites par Aly Ngouille Ndiaye, alors ministre en charge de l’Énergie.



A l’en croire, « après la révélation de la BBC, Timis Corporation, une des nébuleuses de Franck Timis, a bien touché en cash au moins 130 milliards de francs en 2017, dans la cession de 30% de ses parts dans le bloc de Saint-Louis ».



Cela, regrette-t-il, « lorsque l’on sait que pour 12 milliards de F CFA, la Senelec empêche les citoyens sénégalais de dormir. Il nous faut agir pour récupérer cet argent spolié au peuple à qui appartient le gaz de Saint-Louis », fulmine-t-il.

