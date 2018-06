Pétrole et Gaz : “ Pourquoi j’ai pris part à la concertation …”

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juin 2018 à 11:09 | | 3 commentaire(s)|

A l'image de Mame Adama Guèye, le député Elene Tine a marqué de sa présence hier lors de la journée de Concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz, boycottée par ses camarades de l'opposition.



Interpellée par L'Observateur, elle justifie cette prise de position par son statut de membre du Bureau des parlementaires pour la bonne Gouvernance. « Je fais partie du Réseau des parlementaires et ces questions m’interpellent. Donc, je ne peux qu’être en phase avec cette concertation. Parce que nous avons senti l’opportunité, la nécessite de porter ces questions-là depuis 2015, en tant que parlementaire », explique-t-elle.



Hélène Tine a profité de l’occasion pour lancer un message à ses camarades, car pour elle, cette concertation n’est pas pour le président mais pour le peuple. « Je respecte le point de vue de certains opposants de ne pas venir assister à ce dialogue. Mais j’estime qu’on discute de choses essentielles qui dépassent la personne de Macky Sall ou de son régime. Et nous devrions tous venir prendre la parole et lui dire de vive voix nos avis. Bien que je ne sois pas en phase avec le régime », lance-t-elle.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook