Pétrole et gaz: « Ce pays ne sera pas un no man’s land », selon Macky Sall Les contrats signés dans le pétrole et le gaz sénégalais étaient au centre de l’atelier sur le Contenu local dans l’exploitation des ressources naturelles, à Diamniadio. Le chef de l'État a dit, à cette occasion, avoir conscience de ‘’l'importance’’ des contrats pétroliers et gaziers signés avec les compagnies étrangères, et sa volonté de ne rien laisser porter atteinte aux intérêts nationaux.

« J'ai toujours tenu à ce que dans les négociations des contrats avec nos partenaires investisseurs, que le gouvernement soit assisté d'avocats et de juristes spécialisés de ces contrats complexes », a, en effet, déclaré le Président Macky Sall.



« Je suis conscient de l'importance de ces actes qui engagent le présent et l'avenir de notre nation », a-t-il ajouté.



Selon Macky Sall, c’est « une obligation unique en tant que responsable suprême de l'État du Sénégal ».



Et Macky Sall de marteler : « J'ai pris toutes ces précautions parce que je veux que ce pays soit prospère, dans la paix et la stabilité nationale, mais où les droits des investisseurs seront respectés et les intérêts nationaux protégés. Ce pays ne sera pas un no man's land ».

