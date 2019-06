Pétrole et gaz-Gestion du dossier Aliou Sall-BBC: Idrissa Diallo ne fait pas confiance au Procureur Serigne Bassirou Guèye

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 18:49

La sortie récente du Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye continue de faire des vagues de contestation, révélant un manque de confiance total. Le Maire de Dalifort, Idrissa Diallo fait partie des contestataires qui sont loin de faire confiance au Procureur.



Et, il demande au Président de la République de dessaisir Serigne Bassirou Guèye de ce dossier, pour le confier à d’autres juges, plus « crédibles », afin de faire jaillir la lumière sur cette affaire.



Parlant aux journalistes de la RFM, il reste d’avis que le Procureur Serigne Bassirou Guèye n’inspire pas confiance. « On a comme l’impression qu’il veut noyer ce dossier. Et même, si un micro-trottoir se faisait sur lui, vous verrez que même les populations ne lui font pas confiance », a-t-il dit.











Leral

