Pétrole et gaz : Le Sénégal met sur le marché une dizaine de blocs

Jeudi 31 Octobre 2019

Le Sénégal va lancer prochainement un appel d'offres international pour la cession d'une dizaine de blocs offshore dont 8 se situant en offshore ultra profond.



D'après Le Soleil, les compagnies retenues seront connues dans près d'un an, le 1 septembre 2020.



Le directeur général de Petrosen, Mamadou Faye, repris par le journal, informe que les compagnies intéressées devront payer le ticket d'entrée pour 15 000 dollars (8,8 millions de francs Cfa).



En vue du lancement de cet appel d'offres, le Sénégal entend faire la promotion de son bassin sédimentaire auprès des acteurs du secteur.



Pour ce faire, renseigne Le Soleil, Petrosen prendra part à la 25e conférence international d'Africa Oil Week, prévue du 4 au 8 novembre prochain à Cap Town, en Afrique du Sud.

