Pétrole et gaz au Sénégal : L’avis du Pr Souleymane Bachir Diagne Le pétrole et le gaz sénégalais se sont invités à l’Africa Convergence avec l’intervention du Professeur Souleymane Bachir Diagne. Le Professeur de Philosophie à Columbia University, ne doute point de l’expérience du Sénégal.

Pour le Pr. Diagne, « la première chose sur le pétole et le gaz, dont il faut tirer des leçons, c’est l’expérience. Nous avons l’expérience de beaucoup de pays qui sont devenus des pays pétroliers et nous pouvons tirer des leçons de ces expériences-là, directement, si elles sont positives et indirectement si elles ont négatives ».

En ce sens, il préconise que le Sénégal garde « le caractère diversifié de cette économie et ne pas faire du tout pétrole et du tout gaz ».Pr Souleymane Bachir Diagne se dit même « heureux que notre pays ait décidé qu’il fallait une concertation la plus large pour réfléchir ensemble sur les orientations qu’il fallait donner ».

Repris par L'Observateur, le Professeur rappelle que l'ancien Premier ministre, Mamadou Lamine Loum, a fait partie d'un groupe restreint de personnalités qui étaient chargées de conseiller le Tchad dans la gestion de ses ressources pétrolières, un groupe que la Banque mondiale avait mis en place.











