Pétrole et gaz: la mauvaise nouvelle pour le Sénégal Le secteur des hydrocarbures a été lourdement impacté par la Covid-19, ce qui ne sent pas assez bon pour le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 06:25 | | 0 commentaire(s)|

A en croire le journal Tribune, aucune contribution significative aux finances publiques du Sénégal n'a été signalée. Il ajoute aussi qu'aucune contribution à la réduction de la dette publique n'a été avancée.



Selon Tribune, le Sénégal est exposé à plus d'un milliard de dollars de dettes supplémentaires à cause de l'impact de la Covid-19.



Le journal alerte sur Petrosen qui lutte pour sa survie et qu'un coup de pouce au budget peut valoir une bouffée d'oxygène dans le secteur.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos