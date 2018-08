Pétrole, gaz...: la Guinée-Bissau et le Sénégal révisent leurs accords

La Guinée-Bissau et le Sénégal vont se retrouver à Bissau pour une rencontre de trois jours, à partir de ce lundi. Ce, dans le but de revisiter leur accord de 1993. Mais aussi et surtout pour achever le projet de nouvel accord de partage des ressources pétrolières, gazières et halieutiques.



Au terme de cette rencontre, des conclusions majeures sont attendues. De la part des Bissau-guinéens, il sera surtout question de « rectifier » une erreur historique de la division de l’accord de 1993.



« Le partage, convenu en 1993 sous l’ère Abdou Diouf est une erreur historique qui doit être corrigée. Un accord qui a attribué au sénégal 85% et, à la Guinée-Bissau 15% des recettes, résultant de ‘exploitation éventuelle des hydrocarbures dans la zone commune », considèrent les autorités Bissau-guinéennes.



Une forte délégation de l’état du Sénégal est attendue à cette rencontre.





