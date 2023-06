Phase 2 SHEP : « Cette deuxième phase règle plusieurs problèmes. Cela va permettre de l’appliquer dans toute l’étendue du territoire sénégalais. » (Macoumba Diouf/Dr horticulture)

Dans le cadre de ses activités, le Ministère de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de l’Autosuffisance Alimentaire a accueilli ce mercredi 14 Juin, le lancement de la Phase 2 du projet SHEP Sénégal. Le projet de renforcement des capacités des petits exploitants, Phase 2 intitulé « Projet SHEP 2 » est une suite logique de la première phase déroulée avec « succès sur la période 2017-2022 », a annoncé le Directeur de l’Horticulture. Selon le Dr Macoumba Diouf qui a coprésidé cette rencontre avec le secrétaire général dudit ministère et le représentant de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JIKA), Mr Morishita Hiromichi , « ce projet prône une agriculture productive. Cette deuxième phase règle plusieurs problèmes. Cela va permettre de l’appliquer dans toute l’étendue du territoire sénégalais. On va l’appliquer dans d’autres secteurs comme l’élevage, la pêche avec l’aquaculture… », a-t-il souligné.

Durant la première phase, le SHEP a impacté directement et indirectement 20 887 producteurs dont 13 653 femmes et 7 234 hommes à travers 76 groupements de producteurs. En terme d'amélioration de revenus, 54 % des groupes de producteurs cibles ont connu une augmentation de revenu de plus de 20% après l'introduction du SHEP. Par ailleurs, 77 % des groupements ont connu un renforcement de la dynamique organisationnelle et 20 % ont fortement amélioré leurs relations avec d'autres partenaires. « Nous attendons donc naturellement du SHEP 2 une consolidation des acquis et une mise à l'échelle au niveau national pour mieux impacter sur les conditions de vie des petits exploitants contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale de Souveraineté Alimentaire. Je profite de cette tribune pour rappeler les objectifs de la Stratégie Nationale de Souveraineté Alimentaire, à savoir : i) Assurer aux populations une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable; ii) Développer une meilleure résilience face aux divers aléas ; iii) Impulser un développement économique et social à l'horizon 2035 », a-t-il ajouté. Pour y arriver, la SNSA est déclinée à travers les orientations stratégiques suivantes : augmenter durablement la disponibilité d'aliments en quantité et en qualité suffisantes, promouvoir l'accessibilité physique et économique d'une alimentation diversifiée et nutritive aux populations, renforcer le financement, les services de Recherches/Développement et de conseil, renforcer le cadre institutionnel.