Pour se rendre compte de la densification et de l'extension du réseau sur le terrain et de leur apport pour les populations, la mission de supervision de la Banque mondiale s'est déplacée dans les régions du Sud et du Sénégal oriental du 25 au 28 avec la Senelec. Cette dernière conduisant le projet d'appui au secteur de l'électricité, a travaillé pour la suppression des anciens réseaux secondaires et d'interconnecter ceux qui étaient dans les réseaux non-interconnectés.



Après les installations de Marsassoum, en passant par Sédhiou, Kolda, Médina Gounass, Tambacounda, Kédougou, Bandafassi, Salémata jusqu'à Fongolimbi, le projet de la Senelec est bien palpable sur le terrain d'après les témoignages des populations. Ce qui a réjoui le coordonnateur du projet, Aboubacrine Niang, au terme de la tournée de supervision à Fongolimbi.



Cependant, en terme de perspective, le coordinateur du PASE annonce la préparation de deux projets notamment, le projet régional chapeauté par la Cedeao qui est financé à environ 130 millions de dollars et qui est en cours et un deuxième projet financé par la Banque mondiale d'environ 150 millions de dollars. Ce qui va constituer une continuité de ce qui est entamé depuis 2012...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Phase-II-PASE-SENELEC- ...