Phases finales l’ONCAV : le PM lance la 32e édition à Kolda

Le Premier Ministre a procédé au lancement officiel de la 32e édition des phases nationales sportives et cultures de l’ONCAV, ce samedi 1er septembre, dans la capitale du Fouladou.



Boune Abdallah Dione a donné par la même occasion, à 19h précises, le coup d’envoi du match inaugural de cette compétition qui a mis aux prises Moussa Molo de Kolda et Sangomar de Fatick



Le PM était en compagnie du Ministre des Sports et du Ministre de la communication Abdoulaye Bibi Baldé par ailleurs maire de Kolda, du Délégué général de la DER . Mais aussi des autorités administratives, des élus locaux, des personnalités politiques et coutumières de la région entre autres.



Dans son allocution prononcée à cette occasion, M Dione n’a pas manqué de rappeler les nombreux efforts consentis par le Président Macky Sall et son Gouvernement, pour promouvoir l’éducation, la formation et l’emploi des jeunes.



« La construction de l’ENO de Kolda, le démarrage prochain dans la région du programme zéro abri provisoire, des financements octroyés par la DER au profit des jeunes » entre autres a listé le Premier Ministre.







A cela s’ajoute « le programme de rénovation des infrastructures sportives qui a permis la construction du stade régionale de Kolda et prévoit aussi de rénover quatre autres stades régionaux et la construction d’un autre de 50 000 places à Diamniadio»



Avec « ces infrastructures sportives rénovées, l’arène nationale de lutte, le stade qui va être érigé à Diamniadio, notre pays se dotera d’infrastructures à niveau pour justement être en condition d’organiser les grands événements sportifs aussi bien au plan national qu’au plan africain et international », a conclu cet hôte de marque du Fouladou.