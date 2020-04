Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Philippe Manoeuvre confiné en famille : rares confidences sur ses jeunes enfants Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 17:14 | | 0 commentaire(s)| Lors d'un entretien avec le "Parisien", paru le jeudi 24 avril 2020, Philippe Manoeuvre évoque sa vie en confinement avec son épouse et leurs deux jeunes enfants, Lily et Ulysse. Le journaliste profite de ce temps libre pour écrire un livre.

Confiné en famille dans l'Oise, Philippe Manoeuvre a donné de ses nouvelles au Parisien. Le journaliste musical a détaillé les dessous de ses journées (presque) inoccupées, lui qui s'est "remis à la guitare". "Aujourd'hui, avec Internet, en un mois et demi, vous pouvez apprendre les rudiments de n'importe quel instrument", a-t-il appris.



Depuis le début de la crise sanitaire, celui que le grand public a connu grâce à La Nouvelle Star est confiné à Saint-Sulpice, près de Beauvais, dans un vieux corps de ferme. Nos confrères indiquent qu'il y est entouré de sa femme Candice Martinon-Boisnier de La Richardière, leurs jeunes enfants Ulysse (8 ans) et Lily (3 ans)... et 10 000 vinyles !



Ses journées commencent par un petit-déjeuner en famille, avant de faire quelques cours à la maison avec le plus grand. Après un brin de ménage et le déjeuner, c'est l'heure de la sieste pour les enfants. "Dès qu'ils sont couchés, je fonce à mon bureau pour écrire", confie-t-il au Parisien. Là, Philippe Manoeuvre en profite pour poursuivre un travail entamé il y a déjà un an. "Cette fois, je veux mettre un coup de projecteur à tous ces disques cultes qui n'ont pas marché à l'époque et que l'on redécouvre aujourd'hui. C'est un sacré travail !", précise le père de famille de 65 ans.



Rappelons que Candice de La Richardière, directrice de promotion chez Warner, et Philippe Manoeuvre ont accueilli ensemble deux enfants : Ulysse, né le 24 décembre 2011, et Lily Rock, née le 15 février 2017. Le journaliste était déjà papa d'une grande fille prénommée Manon, née en 1988 d'une relation avec l'actrice Carey More. Par le passé, il a partagé également la vie de Virginie Despentes.



Accueil Envoyer à un ami Partager