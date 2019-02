Photo - Brigitte Macron : ce cliché de son mari Emmanuel Macron qui l’a mise hors d’elle

Ava Djamshidi, auteure du livre "Madame la présidente", raconte une anecdote sur le plateau de BFMTV le dimanche 10 février. Notamment sur une photo d'Emmanuel Macron qui a circulé sur les réseaux sociaux et a créé une polémique de plus.



Petit rappel des faits : en septembre 2018, le président de la République est en voyage aux Antilles. Échanges avec la population, bains de foule, selfies, le lot de chaque déplacement du chef de l'État. Rien de plus banal. Or, lors de ce voyage antillais, Emmanuel Macron s'est fait prendre en photo : tout sourire, il pose avec deux jeunes hommes, l'un qui fait un doigt d'honneur et l'autre qui s'avère être un braqueur. Le problème est que cet instant a été saisi par les caméras de télévision, par les photographes présents à ce moment-là et a fait le tour des réseaux sociaux créant un bad buzz de plus.



"C’est quelque chose qu’elle n’a pas compris, déjà parce qu’elle est un peu traditionnelle" confie la journaliste, Ava Djamshidi, à propos de Brigitte Macron. Elle ajoute qu'en général, la première dame est toujours attentive et veille "à ne pas être prise en photo avec quelqu’un, avec un verre ou pas coiffée correctement."



Une incompréhension d'autant plus grande dans de telles circonstances, au cours d'un voyage officiel : "Elle ne comprend pas que sur un déplacement comme celui-ci, alors qu’il est accompagné par trois personnes qui sont censées encadrer la communication du chef de l’État, une telle scène puisse se dérouler." Un incident qu'aurait certainement évité Brigitte Macron si elle l'avait accompagné.