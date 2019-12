Photo - Guy Marius Sagna garde le sourire en prison L'activiste Guy Marius Sagna arrêté vendredi dernier suite à une manifestation devant les grilles du Palais, semble ne pas trop souffrir de son séjour carcéral. Le responsable moral du mouvement « France dégage » et nouveau co-coordonnateur de la Plateforme citoyenne "Aar Li Ñu Bokk", affiche son plus beau sourire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|



