Photo-Match Sénégal-Egypte/ Au-delà de l’enjeu: La fraternité africaine demeure

Mercredi 30 Mars 2022

Une image marquante et parlante qui traduit la forte capacité d’union du football. Les deux supporters ont reçu, sur la toile, la sympathie de leurs pairs, contents de voir qu’au-delà de l’enjeu, la fraternité africaine demeure. Un supporter sénégalais, photographié avec supporter Egyptien, en train de prier hier, au Stade Me Abdoulaye Wade. Cette image expressive montre que la bataille d’influence était plus dirigée vers les joueurs égyptiens.