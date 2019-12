Photo: Voici celle qui remplace Anta Sarr Diacko

Madame Aminata SOW remplace Anta Sarr Diacko à la Direction de la Solidarité nationale. Elle est titulaire d’un MBA et d’un Master II en Ingénierie financière. Elle a été nommée ce mercredi 18 décembre en réunion de conseil des ministres, Déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, en remplacement de Madame Anta Sarr DIACKO, appelée à d’autres fonctions. Aminata Sow était la directrice du fond national de crédit pour les femmes au Ministère de la femme, de la famille et du genre

