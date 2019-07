Photomontage sur Boun Dionne : Le coup de gueule de Gaston Mbengue

D’abord la nouvelle de son décès de celui-ci avait été donnée et certains sites et surtout sur les réseaux sociaux étaient tombés dans le piège en annonçant la nouvelle, sans avoir pris la précaution basique de la vérifier. Un démenti s’en est suivi.



Encore une fois, l’on le remet. Mais là avec une toute autre chose. Le ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence, est montré « mourant » sur une photo montée en toute pièce et de très mauvaise qualité, dans une situation « pitoyable » comme certains le lui souhaitent à coup sûr.



La colère noire de Gaston

Gaston Mbengue, qui a parlé au ministre d’Etat qui « a retrouvé son équilibre sanitaire » et qui « prépare ses baluchons pour le retour au bercail » où l’attend son poste de Secrétaire général de la Présidence, de faire savoir « jamais des personnes aussi malhonnêtes, aussi bilieuses, des incapables qui n’ont rien donné à ce pays n’ont été aussi cruels et demeurés dans leurs actes que rien n’honore ».



« J’ai eu cet après midi le premier ministre Boun Abdallah Dionne qui m’a appelé au téléphone. Je l’ai même passé Serigne Basse Cheikh Khadim Awa Ba, un témoin. Il est bien portant. Que ceux qui lui veulent la mort, autant de cruauté sachent qu’il sera bientôt de retour au pays » a indiqué Gaston Mbengue au téléphone de senego.



« Du jour le jour, nous voyons apparaître dans ce pays des actes éhontés qui n’honorent pas notre humanisme. Des gens qui ne savent qu’outrager des personnes honorables , dignes et respectables qui donnent tout ce qu’ils ont pour le bien du Sénégal, sont en train de plonger ce pays dans la haine », a ajouté Gaston qui a joint senego tard dans l’après du samedi 27 juillet 2019.



Le nouveau ministre d’Etat , Secrétaire général de la Présidence, va déménager ce mercredi 15 mai, au Palais de la République. Selon « L’As » qui donne l’information, le désormais ex-Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne a quitté la Maison Militaire.



Son prédécesseur au Secrétariat de la Présidence, Maxime Jean Simon Ndiaye, affecté au Secrétariat général du Gouvernement, a déjà vidé son bureau, informe le journal, qui souligne que le président de la République, Macky Sall, a promulgué, hier, mardi 14 mai 2019, la loi constitutionnelle portant notamment suppression du poste de Premier ministre (Pm).