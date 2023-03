Photos/ 1er Assises nationales de l’entreprenariat des femmes: Mme Fatou Diané Gueye accompagnée d'une belle délégation, fait une démonstration de force

Cette rencontre initiée par le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Mme Fatou Diané Gueye, a donné l’opportunité aux Femmes du pays de faire une démonstration de force et de témoigner leur reconnaissance au Président Macky Sall.



A travers cette mobilisation exceptionnelle et organisation très bien réussie, ces braves dames ont démontré leur adhésion à la politique de protection sociale, relative à la condition de vie de la Femme sénégalaise.

Une manière pour ces dernières de témoigner leur reconnaissance au président Macky Sall et de présenter leurs attentes par rapport à la place de la Femme dans la politique du Gouvernement du Sénégal Horizon 2035.