Photos/ A moins de 48 heures du Gamou à Kaolack: Certains quartiers peinent toujours à accéder à l'eau

« Cela fait près d'une semaine que nous vivons ce calvaire. Je reste éveillé toute la nuit, espérant que l'eau arrive », déplore M. Wade, père de famille et résident du quartier.



Non loin de lui, M. Sidibé, qui attendait le vendeur d'eau pour approvisionner ses invités, exprime également son indignation face à cette situation chaotique : « C'est pitoyable ce qui nous arrive à moins de 48 heures du Gamou. Nos robinets peuvent rester secs toute la journée. Avec l'arrivée de nos invités, nous ne savons vraiment plus quoi faire. »



Assise dans son salon, un foulard couvrant sa tête, Mme Dieye estime que la situation est catastrophique : « Je ne parle pas seulement du manque d'eau, mais même la qualité de celle qui nous est fournie est très mauvaise. Et en plus, les factures sont extrêmement élevées », déplore-t-elle.



Face à cette situation, les habitants lancent un appel unanime aux autorités pour une solution rapide. « Nous interpellons les autorités locales, notamment la SDE, afin qu'une solution soit trouvée dans les plus brefs délais. Si nécessaire, qu'on nous dote de citernes pour nous ravitailler en eau pendant le Gamou », déclarent ces pères de famille, totalement désespérés.



Omar Ndiaye