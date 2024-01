Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ « AFRO CASA »: Le jeune chanteur Kaby de Lagos va faire vibrer la Casamance Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2024 à 16:45 | | 0 commentaire(s)| Dans la vibrante métropole de Lagos, Kaby, artiste sénégalais originaire de la Casamance, s'est lancé dans un périple musical transcendant les frontières géographiques, donnant naissance à son dernier chef-d'œuvre, l'album AFRO CASA. Durant ces quatre mois, sa collaboration avec des producteurs et artistes éminents de Lagos a été une source d'inspiration.

Kaby a atterri le 28 août 2023 à Lagos, amorçant une aventure artistique qui allait donner vie à l'envoûtant AFRO CASA. Accueilli par GospelOnDeBeatz, déjà à l'origine de succès majeurs pour des artistes tels que Davido, Tiwa Savage et Patoranking, Kaby s'est plongé dans un stage musical en compagnie de compositeurs du Scrippo Studios, collaborant avec des talents émergents et des producteurs chevronnés.



Ce mois de création musicale n'était pas simplement une exploration des sonorités, mais aussi une immersion dans la culture nigériane, de la vie nocturne trépidante à la cuisine locale exquise. Chaque expérience a imprégné AFRO CASA d'une essence culturelle unique.



Sous la direction de ces mentors musicaux, notamment GospelOnDeBeatz, Kaby a intégré des cours de danse à sa démarche artistique, jetant les bases d'une fusion harmonieuse entre la musique et le mouvement. La collaboration avec le réalisateur Pink, figure éminente de l'industrie musicale nigériane, a ajouté une dimension visuelle captivante aux vidéos d'AFRO CASA, tournées à Lagos.



De retour en studio, Kaby a enregistré deux nouvelles chansons, dont l'une est rapidement devenue un hit. Ces touches finales ont complété la symphonie éclectique d'AFRO CASA, une fusion magistrale de sonorités sénégalaises et nigérianes.



Le concert à venir en Casamance ce samedi s'annonce comme l'apothéose de cette aventure artistique. Plus qu'une simple performance, il s'agit d'une célébration de la convergence entre les racines de Kaby en Casamance et son parcours musical à Lagos. L'énergie contagieuse du public casamançais préfigure une tournée mondiale d'AFRO CASA destinée à captiver les foules et à propager les rythmes envoûtants de Kaby bien au-delà des frontières africaines.























Accueil Envoyer à un ami Partager