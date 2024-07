Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ ARTP : Dahirou THIAM DG de l'ARTP ambitionne de faire des FSVA les champions technologiques de demain Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2024 à 00:27 | | 0 commentaire(s)| Une réunion de prise de contact s’est tenue, ce mercredi 24 juillet 2924, au siège de l’ARTP entre le Directeur général, Dahirou THIAM, et les membres du Cadre de Concertation des Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée (FSVA).

Cette rencontre fructueuse a permis d'identifier des axes complémentaires de collaboration prometteurs et de mettre en lumière l'importance de la co-régulation, d'un cadre réglementaire adapté aux évolutions technologiques, d'une fiscalité équitable, de l'innovation continue et du rôle croissant des fintechs dans notre économie numérique en plein essor.



Pour cela, Monsieur THIAM compte s’appuyer sur le cadre de concertation mis en place par l’ARTP ainsi que sur la nouvelle dynamique de l’État du Sénégal, afin de faire des fournisseurs de services à valeur ajoutée les champions technologiques de demain, à la conquête du monde. Il s’est félicité de cette initiative et s'est engagé à soutenir activement les FSVA dans leur développement, en vue de faire du Sénégal un acteur majeur sur la scène technologique mondiale.



Le Directeur général a mis à profit cette tribune, pour inviter les fournisseurs de services à valeur ajoutée, partenaires naturels de l’ARTP, aux journées de concertation prévues les 8 et 9 août 2024, à Dakar. Ces journées seront l’occasion de discuter et d’échanger sur les grands sujets qui feront avancer le secteur des communications électroniques.



Enfin, il a lancé un appel pour une mobilisation des synergies et des expertises en vue de bâtir un écosystème numérique dynamique, inclusif et prospère, où les FSVA joueront un rôle central dans la transformation digitale de notre pays et dans la conquête de nouveaux marchés à l'échelle internationale.













Accueil Envoyer à un ami Partager