Photos/ Accès universel à l’électricité dans 9 villes du Sénégal notamment Joal, Ngazobil et Pointe-Sarène : Plus de 43 milliards mobilisés

La mise en service de la boucle électrique de Pointe-Sarène, qui coïncide avec la célébration du centenaire du séminaire de Ngazobil, a été marquée par une visite de courtoisie du coordinateur du projet, Thierno Alia Mbengue, accompagné du chef de projet Souleymane Déme et d’une importante délégation. Cette visite a permis de rencontrer successivement le directeur du séminaire de Ngazobil, le maire de Joal et le chef de village de Pointe-Sarène afin de recueillir leurs impressions avant le lancement officiel de l’infrastructure.



Des avancées saluées mais des doléances exprimées



Les autorités locales et les bénéficiaires ont unanimement salué les progrès réalisés en matière d’électrification grâce au projet. Toutefois, certaines doléances ont été exprimées, notamment des demandes d’amélioration supplémentaires pour répondre aux besoins spécifiques de chaque localité.



Lors de la mise en service de la boucle de Pointe-Sarène, Thierno Alia Mbengue a souligné les bénéfices attendus : « Cette infrastructure permettra d’accroître significativement la distribution de l’électricité dans la zone, garantissant un accès plus fiable à l’énergie. »



De son côté, Souleymane Déme, chef de projet, a détaillé l’impact concret de cette phase II : « Avant, la capacité installée était de 50 kVA. Grâce à ce nouveau poste de 400 kVA, la production et la distribution d’électricité seront considérablement renforcées à Pointe-Sarène et ses environs. »



Un projet d’envergure nationale



Pour rappel, le PEEAE II vise à restructurer et étendre les réseaux de distribution dans neuf villes du Sénégal. Il prévoit également l’installation de compteurs à prépaiement et de compteurs intelligents, dans l’optique d’une gestion plus efficace de la consommation énergétique.