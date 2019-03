Photos : Adja est-elle devenue la Brand Ambassador de Samsung ?

La sublissime Adja est-elle devenue la nouvelle égérie sénégalaise de la marque coréenne Samsung ? Le cas échéant, la belle Adja va-t-elle quitter Patisen pour Samsung, alors que tout le monde est actuellement accro à la série éponyme qui draine des millions de vue sur YouTube et les réseaux sociaux. Mystère et boule de gomme. En tout cas, n'importe quelle société débourserait fort pour avoir une telle beauté et un tel succès marketing comme Adja. Affaire à suivre.