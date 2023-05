Photos/ Aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis: Le DG de l’AIBD annonce le démarrage imminent de l’exploitation commerciale

Son déplacement lui a permis de constater de visu les derniers réglages pour le démarrage de l’exploitation commerciale de ce joyau construit dans le cadre du Programme de reconstruction des aéroports régionaux du Sénégal (PRAS).



Ainsi, après avoir visité l’aérogare passager, la piste, le taxiway et la tour de contrôle, le Directeur Général a indiqué que l’infrastructure flambant neuve est prête à l’exploitation.



En présence du Directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal, Cheikh Diouf, des membres de son staff et des représentants des partenaires tchèques, Abdoulaye Dieye s’est déclaré très satisfait de l’exécution des travaux et a remercié tous les acteurs. Il a souligné que le démarrage de l’exploitation nécessite le respect strict de certaines exigences, conformément à la réglementation de l’Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).



Selon lui, c’est la raison pour laquelle, depuis l’inauguration de l’aéroport en juillet 2022, par le président de la République, Macky Sall, toutes les parties prenantes sont en train de travailler pour le respect des normes de l’Oaci. Et ce travail se fait d’une manière très satisfaisante. « Nous avons constaté que les travaux sont presque terminés. Cet aéroport international sera bientôt exploité dans de très bonnes conditions de sécurité », a-t-il dit.