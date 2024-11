Photos : Amadou BA chez la famille de Mamadou Moustapha Ba

Amadou Ba a rappelé les bonnes relations qu’il a tissées avec son “frère“ depuis plus de 25 ans. “Cette disparition de Moustapha est une grosse perte pour le Sénégal, l’Afrique et le monde entier".



"Il a beaucoup œuvré pour le pays. Son décès m’a beaucoup surpris mais je me suis remis à Dieu, le Tout-Puissant. Qu’Allah swt l’accueille dans son immense paradis“, a-t-il ajouté.



La famille a remercié le Président Amadou BA pour son déplacement et a magnifié l'excellence des relations qui le liaient au défunt.