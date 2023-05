Photos / Amadou Bâ, Premier Ministre, à la conférence de l’Asca

A l’entame de son propos, le chef du Gouvernement s’est réjoui de la tenue de cette importante conférence dans notre pays.



Dans la foulée, le Premier ministre rappelle la vision du Chef de l’Etat Macky Sall, qui œuvre pour une administration de qualité. « Sur instruction du Chef de l’Etat, le Gouvernement du Sénégal travaille sans relâche pour augmenter continuellement la qualité de notre système correctionnel, à travers l’amélioration de la sécurité et la réinsertion sociale des personnes placées dans les liens de la détention », a-t-il indiqué.



Sur ce, il appelle à une modernisation accrue de nos prisons, pour permettre une bonne réinsertion aux détenus. « Nous devons continuer à investir dans nos prisons, pour assurer leur efficacité et leur capacité à remplir ces fonctions importantes », a-t-il martelé.



Ensuite, le Premier ministre est revenu sur le thème de cette sixième édition qui s’intitule : « Bâtir des systèmes correctionnels résilient : leçons de la pandémie de la COVID-19 ». « Notre pays, à l’image de tous les pays d’Afrique et du monde, est amené à bâtir un système correctionnel résilient, en tirant les leçons de la pandémie de la COVID-19 », a déclaré le Premier ministre, qui espère que la conférence offrira l’occasion « de faire une évaluation objective ».



À la fin de son discours, le Premier ministre met l’accent sur « les conclusions et recommandations qui permettront aux administrations pénitentiaires de trouver des solutions pour bâtir des services correctionnels résilients, afin de pouvoir face à des situations de crises sécuritaire et sanitaire ».