Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Amadou Ba à Diamal, Boulel et Gnibi : «La politique n’est pas un terreau fertile pour le mensonge, la calomnie… » Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 01:25 | | 0 commentaire(s)| Après un rapide tour dans la cité religieuse de Diamal, terrre d’érudition et d’Islam, pour solliciter les prières et bénédictions du Khalif général, Elhadj Modou Mame Cissé, Amadou Ba, le leader de la coalition Jamm ak njarin a entrepris un long périple à travers les terres d’histoire et d’hospitalité du Ndoucoumane.

A Boulel, l’ancien Premier ministre, pour rester en droite ligne des idéaux qui gouvernent sa coalition, prêche la paix et la concorde nationale. Une paix, d’après lui, qui doit transcender les clivages et chapelles politiques. Pour lui «la politique ne doit pas être un terrau fertile à la tortuosité, à la calomnie et au mensonge». C’est d’ailleurs pourquoi, indique t-il «notre œuvre sera bâtie sur la vérité pour qu’au moment de rendre compte que nous répondions de nos engagements et de nos promesses».



Le Parlement comme l’Exécutif, chacun en ce qui le concerne, a un rôle à jouer dans le développement socio économique du pays. C’est pourquoi, il s’engage à offrir aux jeunes, aux femmes et à tous les citoyens de ce pays, si la majorité est accordée à sa formation politique, un cadre adéquat pour s’épanouir et se réaliser.



À Gnibi, sur ce même tronçon en direction de Mbacké, l’ancien Premier ministre évoque la crise qui sévit dans le monde rural et les prévisions de mauvaises récoltes pour cette année faites par plusieurs spécialistes. À ce propos, renseigne t’il, «les nouvelles autorités doivent soutien et assistance aux populations qui naturellement auront besoin de ce réconfort.



Le leader de la Nouvelle Responsabilité fait d’ailleurs preuve d’une parfaite maîtrise de son sujet en relevant les difficultés auxquelles font face les éleveurs. Ces derniers, précisent ils, font les frais du coût exorbitant des aliments de bétails mais aussi du fléau lié au vol de bétails.



Pour y remédier, Amadou Ba, en appelle à un vote massif au profit de la Jamm ak Njarin. Car, rappelle t-il, autant le Parlement que l’Exécutif ont un rôle à jouer dans une démocratie. De ce fait, s’emparer de l’Assemblée nationale permettra de rectifier le tir et ainsi redémarrer la marche en avant du Sénégal, à l’arrêt depuis le changement de régime.











Accueil Envoyer à un ami Partager