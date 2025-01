Photos / Appel de Seydina Limamou Laye 2025 : Le CSAR assure pleinement sa mission d’assistance alimentaire

In extenso, le message du CSAR



« Mobilisation totale de nos équipes sur le terrain pour garantir une distribution transparente, efficace et organisée.



Respect des engagements pris devant les autorités étatiques, la Famille de Seydina Limamou Laye et le Groupement central pour le bon déroulement de cette célébration.



Rencontres de haut niveau : Nous avons eu l’honneur d’être reçus par le Porte-parole des Layennes et le Coordonnateur général de l’Appel, réaffirmant ainsi notre engagement à soutenir cette grande manifestation.



Le CSAR reste fidèle à sa mission d’accompagnement et de résilience au service des populations. Nous remercions tous les acteurs impliqués, pour leur collaboration et leur engagement. »