Ousseynou Touré, chauffeur et membre des responsables du garage de faire savoir que : " ce geste que notre grand frère Habib Niang vient de faire est une première et cela fait 15 ans que nous sommes sur ce lieu. Nous étions marginalisés, laissés pour compte. Tout le monde connaît la situation des "taxis clando" et nous nous battons chaque jour que Dieu fait pour nous occuper de nos familles. Mais aujourd'hui, grâce à M. Habib Niang, nous pouvons souffler. Ces carnets de santé vont nous permettre d'avoir accès aux soins et, à moindre coup. Vraiment, nous demandons au chef de l'Etat Macky Sall de le soutenir car si nous avons dix (10) leaders comme lui beaucoup de problèmes seront résolus ".



Prenant la parole, M. Niang est revenu sur l'importance d'appuyer ces chauffeurs, car il se dit lui-même, père de famille". Soucieux des risques sanitaires auxquels, vous faites face tous les jours, je me suis senti concerné, en tant qu'humain. Mais aussi, en tant qu'acteur politique et social à vous offrir des carnets de santé afin de vous permettre de mieux prendre en charge les frais médicaux en cas de besoin. Pour exercer une activité professionnelle, il faut être en bonne santé.



Grâce à la couverture maladie universelle, l'accès aux soins médicaux pour tous un programme du chef de l'Etat Macky Sall devient une réalité. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un leader politique qui soutient le Président de la République Macky Sall. Naturellement, ma base politique naturelle est à Thiès. Mais, c'est le Sénégal dans son ensemble qui m'importe et j'ai décidé de vous remettre ces 50 carnets de santé pour que vous puissiez vous soigner à moindre coût avec vos familles".



Face à la série de manifestations prévues de l'opposition, Habib Niang opte pour les visites de proximité. "Je profite aussi de cette occasion pour vous sensibiliser mais surtout vous exhorter à ne pas verser dans la violence, ne vous laissez pas charmer par ces vendeurs d'illusions. En ce qui concerne les séries de rassemblement de Yewwi, "j'invite mes camarades de parti à descendre sur le terrain pour communiquer et soulager les populations en ces temps de crise économique. Il ne sert à rien de faire des contre manifestations. Ils ne sont plus crédibles et ne les suivons pas dans leurs habitudes malsaines" .



La cérémonie a été riche en couleurs avec des chants et acclamations, venus des récipiendaires.