Photos - Brigitte Macron : Son garde du corps beau gosse fait des ravages !

Le couple présidentiel a passé le week-end de la Toussaint à Honfleur, en Normandie. Le 31 octobre 2019, ils ont salué la foule dans les rues de la ville avec un agent de sécurité pas comme les autres. En effet, la garde rapprochée de la Première Dame de France n’est pas choisie par hasard… Et si c’est le cas, le hasard fait bien les choses ! C’est une tradition chez les Macron, pendant la Toussaint, chaque année, ils s’accordent un moment de détente et de repos. Mais nos yeux, eux, ne se sont pas du tout reposés lorsqu’ils ont vu le garde du corps de Brigitte Macron. Celui qui ne la quitte pas d’une semelle est un véritable beau gosse qui a enflammé la Toile.



Sur les clichés pris ce jour-là, on peut apercevoir le bel homme habillé comme le président avec sa petite oreillette qui dépassait de son col. Si l’on ne connaît pas son identité, on a pu s’apercevoir qu’il existait une complicité entre Brigitte Macron et lui. L’ancienne professeure de français n’a pas cessé de rire avec lui et la terre entière veut savoir ce qu’ils se disaient ! En attendant, les internautes n’ont pas chômé et ont tout fait pour retrouver son identité (certainement pour découvrir s’il est célibataire ou pas).



En tout cas, une chose est sûre, son sourire ravageur aurait fait des envieux. Nombreux sont ceux qui auraient aimé se retrouver l’espace d’un instant à la place de Brigitte Macron. Après ce moment marrant dans les rues de Honfleur, le couple Macron a rejoint l’hôtel où il séjournait, à la Ferme Saint-Siméon (et qu’ils avaient payés à leurs frais) ! Après un déjeuner le lendemain au Bistrot des Artistes où elle s’est rendue à pied, Brigitte Macron est partie à la rencontre des habitants à l’occasion d’une courte promenade sur la jetée du port.



Finalement, c’est difficile d’avoir de « vraies » vacances lorsque l’on est la femme du président !