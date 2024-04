Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos: Cérémonies de remise de l’insigne de la Pléiade au PM mauricien et d’ouverture de la 15e CDP, à Balaclava, Republique de Maurice Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2024 à 20:00 | | 0 commentaire(s)| Les Parlementaires de la Francophonie ont exprimé leur fierté au peuple sénégalais et décerné un satisfecit à l’Assemblée nationale du Sénégal, qui a assumé sa mission avec responsabilité et joué pleinement, son rôle tout au long du processus qui a mené à une alternance paisible et transparente.

Sur la même lancée, ils ont rendu un vibrant hommage au Président Macky Sall, pour son leadership et la parfaite organisation de la dernière élection présidentielle. Ils se sont particulièrement réjouis de la bonne passation de pouvoir, teintée de cordialité, entre le président sortant et son successeur, le Président Bassirou Diomaye Faye, à qui ils ont adressé leurs chaleureuses félicitations.



Revenant sur la situation politique dans l’espace francophone, les parlementaires ont particulièrement salué « la maturité et la vitalité de la démocratie sénégalaise ».



Lors de la cérémonie d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, M. Amadou Mame Diop, président de la 15e Conférence des Présidents d’Assemblées et de Sections de l’APF de la région Afrique, a également mis l’accent sur l’importance de cette réunion statutaire, tout en relevant les sujets majeurs du moment, sources de préoccupation des Parlementaires du continent.



En marge de cette réunion, le Président Amadou Mame Diop a eu des rencontres bilatérales avec son homologue de la République de Maurice, Monsieur Sooroodjev Phokeer, président de l’Assemblée nationale du Maurice et de la Section mauricienne et avec les délégations de la Côte d’Ivoire, du Gabon et du Cameroun.



Enfin, en sa qualité de président de la Conférence, le Président Diop a remis, au siège de l’Assemblée nationale, à l’Honorable Pravind Kumar Jugnauth, Premier ministre de la République de Maurice, l’insigne de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du Dialogue des cultures, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence des membres du Gouvernement mauricien, des parlementaires et du corps diplomatique.



Cette conférence a été l’occasion pour le Délégué régional Afrique, d’informer la Conférence des Présidents, de la participation des Parlementaires africains aux réunions statutaires de l’APF, des missions politiques et électorales, de la participation de l’APF aux activités des organisations partenaires, de la tenue de la première édition du Parlement régional des jeunes d’Afrique, de la redynamisation des sections africaines et des actions de coopération.

















Accueil Envoyer à un ami Partager