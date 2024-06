Photos/ Cité Mame Ciré 2 de Zac Mbao : Ouverture de la deuxième Grande Mosquée Ahlul Bayt au complexe Imam Aly

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Mawlana Seyd Chérif Mouhamed Aly Aidara, Guide de la communauté Mozdahir. Des centaines de fidèles ont répondu présents pour cette occasion solennelle, effectuant ensemble leur prière de Jummah dans ce nouveau sanctuaire.



Parmi les personnalités de marque ayant assisté à cette inauguration figurait le député-maire de Guédiawaye, Ahmed Aidara. Sa présence a témoigné de l'importance accordée par les autorités locales à ce projet communautaire.



Lors de la première prière, l'imam a profité de son sermon inaugural pour rappeler aux fidèles les enseignements précieux du Saint Coran, mettant particulièrement en lumière les effets spirituels et sociaux de la prière musulmane. "La prière est une source de paix intérieure et de cohésion sociale," a-t-il souligné, "elle nous rapproche de Dieu et renforce nos liens fraternels.", ajoute-il.



La cérémonie s'est clôturée par des prières et des bénédictions, suivies d'un moment de convivialité où les fidèles ont pu échanger et partager un repas.



Birame Khary Ndaw