Photos/ Commune de Mermoz-Sacré-Cœur: Visite de chantiers du maire de Dakar, Barthélemy Dias

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Août 2023 à 19:04 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias a effectué une visite de chantiers dans la Commune de Mermoz Sacré-Cœur, dans le cadre du programme de réhabilitation et d'extension de la voirie Urbaine non classée de Dakar. D'un montant de 15 milliards sur 3 ans, ces travaux constituent l'un des plus grands projets jamais réalisés par une collectivité territoriale. À terme, dit-il, ces travaux permettront d'améliorer sensiblement la mobilité urbaine dans la Ville de Dakar.