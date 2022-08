Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Concours général 2022: La Fondation PAD s’engage pour l’Excellence et l’Equité pour l’école sénégalaise Rédigé par leral.net le Mardi 16 Août 2022 à 23:10 | | 0 commentaire(s)| La Fondation PAD a placé au cœur de sa stratégie l’Education à travers de projets d’envergure notamment, la participation à la promotion de l’excellence et des matières scientifiques, mais aussi l’octroi de bourses d’études. C’est dans ce cadre, que la Fondation PAD, en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, a participé à la prestigieuse cérémonie du concours général de 2022.

Après une entrée remarquable à l’édition 2021, la Fondation PAD a, cette année, réaffirmé son engagement pour l’excellence et l’équité à l’école sénégalaise avec un appui de plus de soixante millions de FCFA pour une réussite totale de la cérémonie du concours général 2022 qui s’est tenue au Grand théâtre de Dakar sous la présidence effective de son excellence Monsieur Macky Sall le jeudi 11 août 2022.



A la suite de cette cérémonie, Monsieur Aboubacar Sédikh Bèye, Directeur général du PAD, par ailleurs Président du Conseil de Fondation PAD, a remis le vendredi 12 août 2022 aux différents lauréats leurs prix évalués à plus de 60 millions avec notamment une bourse d’études de plusieurs millions au lauréat Cheick Banda Sow, en présence d’une forte délégation de la DEMSG (Direction de l’Enseignement Moyen Secondaire Général), dirigée par son directeur Monsieur Pape KANDJI , en présence des parents des lauréats.



Cette cérémonie fût aussi, l’occasion pour Monsieur KANDJI de magnifier, au nom du Ministre de l’Education nationale Monsieur Mamadou Talla, la satisfaction et la reconnaissance de l’ensemble de son département pour la participation incommensurable de la Fondation PAD qui est un partenaire leader.



Ensuite, le président du Conseil de Fondation PAD, Monsieur Aboubacar Sédikh Bèye a tout d’abord félicité le ministère de l’Education nationale pour son travail de qualité et toute l’innovation apportée dans le système éducatif sénégalais qui a permis d’avoir ces bons taux de réussite dans les différents examens, il a ensuite félicité les parents pour leur appui sans faille pour la réussite de leurs enfants avant de s’adresser aux stars de la cérémonie de la Fondation PAD : les lauréates et lauréats du concours général 2022 à qui il a instruit de continuer dans cette dynamique pour relever les défis actuels de notre pays.



C’est par la suite que la Fondation PAD a récompensé 44 lauréates et lauréats des classes de terminales et de premières avec des ordinateurs de dernière génération, des chèques, des bourses d’études exceptionnelles et des cadeaux pour un montant total de plus de 60 millions soit une contribution de plus de 120 millions de frs en 2 ans pour la promotion de l’excellence à l’école sénégalaise.



La Fondation PAD, dans son ambition d’être aux côtés des pouvoirs publics, pour soutenir tout projets structurants à fort impact social, a donné un retour favorable à la sollicitation du directeur de l’enseignement moyen secondaire et général en acceptant d’être la marraine des Olympiades de mathématiques qui fait de la promotion des matières scientifiques, une priorité de son excellence le président Macky Sall.









Accueil Envoyer à un ami Partager