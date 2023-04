Photos/ Conseil interministériel sur la préparation de la campagne agricole: L’engagement du Ministre chargé de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye

Intégralité du discours du Ministre de l'agriculture



1. Prendre toutes mesures pour le démarrage effectif,au mois de mai 2023 de la campagne agricole ;

2. Veiller à la mise en place des commissions de cession des intrants par les autorités administratives au plus tard le 15 mai 2023 ;



3. Assurer le suivi régulier de la mise en place des intrants, du comportement phrénologique des cultures et de la commercialisation ;



4. Engager en relation avec la Primature et le Ministre des Finances et du Budget la procédure d’octroi des agréments pour la fourniture des semences et d’engrais ;



5. Doter les Directions nationales et les services techniques déconcentrés de moyens logistiques et veiller sur la mise à disposition complète des plannings des intrants (semences et engrais) à la DRDR pour l’évaluation des mises en place ;



6. Renforcer le programme de reconstitution du capital semencier et réactualiser la carte variétale ;



7. Améliorer la mise en marché de toutes les spéculations par l’appui à la contractualisation des producteurs/opérateurs économiques ;



8. Proposer un schéma adéquat de commercialisation au profit des producteurs et de leurs coopératives, en accordant une attention spéciale à la situation des huileries ;



9. Engager les moyens requis en vue d’intensifier la lutte contre les oiseaux granivores qui menacent les périmètres rizicoles dans la vallée du fleuve Sénégal ;



10. Procéder à la cession dans les meilleures conditions pour les producteurs, du matériel agricole de dernière génération, récemment acquis par l’Etat ;



11. Anticiper sur l’acquisition des semences certifiées et d’engrais de qualité à des conditions de marchés favorables ;



12. Renforcer les capacités d’intervention de la Direction de la Protection des végétaux ;



13. Assurer une bonne diffusion et vulgarisation des données météorologiques ;



14. Accélérer l’aménagement des périmètres rizicoles dans les vallées du fleuve Sénégal et de l’Anambé avec l’intensification des activités de la SAED et de la SODAGRI ;



15. Prendre les mesures pour la mise en œuvre des projets d’irrigation et de récupération des terres salées dans certaines zones de production (Tamba, Sédhiou, Ziguinchor, Fatick) ;



16. Soumettre un dispositif préventif efficace de sauvegarde de la vocation agricole des Niayes et développer la culture du blé dans les zones favorables.



Le Ministre des Finances et du Budget :



17. Veiller à doter le Ministère en charge de l’Agriculture des ressources suffisantes pour assurer le financement de la campagne agricole ;



18. Prendre les mesures nécessaires pour solder la dette des OPS pour l’année 2021-2022 au plus tard fin mai 2023 et soumettre à validation un plan d’apurement de la dette de la campagne 2022-2023.