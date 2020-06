La Star Mame Diarra Sylla ne cesse de poster des photos sur les réseaux sociaux, toutes plus sexy, les unes que les autres. Connue à travers l’émission Sen petit gallé, Mame Diarra est devenue une youtubeuse très suivie. Malgré le fait que les internautes ne manquent pas l’occasion de la critiquer pour ses tenues sexy, elle assume ses choix et s’affiche plus sexy encore.

