Photos: Emirates airlines, le meilleur moyen de découvrir Dubaï

Par notre pemière expérience en business class de Emirates, nous avons été stupéfaits dès l’embarquement avec leur systéme ICE (Information Communication Entertainment). Avec l'application information, nous avons pu suivre notre vol sur notre plan interactif et observer le monde à 12 000 mètres d'altitude grâce aux caméras extérieures.



Aussi, avons nous pu suivre la météo, les actualités, le sport ainsi que toutes informations du vol sur votre écran. Nous en avons profité pour écouter la musique de Youssou Ndour, la radio ou des podcasts sans interruption tout en naviguant. Avec l'application Communication, nous avons pu profiter d'internet gratuitement pendant 2h de temps. Envoyer des mails, chatter sur whatsapp et messenger. Une expérience qui nous a permis d'être en contact permanent avec notre famille et nos collègues.



Avec l'application Entertainment qui veut dire divertissement, nous avons regardé la télévision à partir d'une large sélection de plus de 4 mille chaînes de cinéma, d'émissions télévisées, de musique et de jeux, le tout dans plusieurs langues. Nous étions réellement bluffées par la qualité du son et des images.



Que dire de la business class qui comporte des pièces très confortables. Les fauteuils sont très doux et nous avons eu la possibilité de les mettre soit couchant, soit allongé. S'en est suivi le service impeccable avec un personnel pointilleux, avec beaucoup d’égards et d’empathie envers les passagers. Et toujours à nos chevets pour nous offrir tout le confort qu'il puisse y avoir dans le vol. La nourriture était très bonne et nous avions un menu très large dans lequel nous pouvions choisir une entrée, un plat de résistance et un dessert. Nous n'en revenions pas tant le goût des plats servis était succulent. Les boissons faisaient le tour des tables, tout était parfait.



Pour rappel, Emirates est une compagnie de transport aérienne basée à Dubaï, actuellement, elle est la plus grande compagnie des Émirats arabes unis et du Moyen Orient. Fondée en 1985, elle est aujourd'hui l'une des compagnies aériennes au développement le plus rapide au monde, mais elle est aussi et surtout un élément clé dans la stratégie de développement touristique de l’émirat de Dubaï.



La compagnie est internationalement reconnue pour la qualité de son service puisque plus de 400 distinctions lui ont été attribuées au cours de ces vingt dernières années. Selon l'IATA, Emirates figure parmi les 10 premières compagnies aériennes mondiales. La compagnie a, à sa disposition, une flotte composée de 256 avions en service et 216 avions commandés. Ces derniers sont réputés pour leur confort et leur service pointu à bord.



Par ailleurs, le professionnalisme du personnel et des pilotes nous a beaucoup rassurés. Nous avons enfin compris tout le sens du label Fly Emirates Fly Better, parce que c’était une très belle expérience et nous n'avons pas du tout senti les 10 heures de vol, passer. Cerise sur le gâteau, de beaux cadeaux nous ont été offerts, une gamme bvlgari pour tous les passagers. Emirates airlines, l’essayer, c’est l’adorer.













Mamico coco