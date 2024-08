Photos/ En prélude au Grand Magal : Le Président Déthié Fall, accompagné d'une forte délégation du PRP s’est rendu à Touba, ce mardi

Le Président Déthié Fall a ensuite rendu visite à Serigne Moussa Mbacké Nawel qui lui a reservé un accueil convivial tout en affirmant que "Déthié est son fils et qu'il continuera toujours à le guider et à prier pour lui.



Avant de reprendre la route pour Dakar, le Président Déthié Fall a été reçu par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Ce dernier a tenu à magnifier leurs relations d'amitié, et le rôle prépondérant que le Président Déthié Fall a joué ces dernières années dans la marche du pays.