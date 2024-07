Photos / Etats généraux des Transports publics : El Malick Ndiaye, Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, a lancé les travaux du séminaire préparatoire, ce jeudi

Ce séminaire rassemble diverses structures de l'État pour aborder les enjeux du secteur. Dans son discours, il a souligné l'importance des systèmes de transport pour l'économie et la compétitivité du Sénégal, dans le cadre du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère.



Ainsi, le Ministre a mis en avant les défis et opportunités du secteur, tels que le financement des infrastructures, la qualité des systèmes de transport, la digitalisation et la sécurité routière. Et, il a insisté sur le rôle crucial des états généraux des transports comme plateforme d'échange d'idées et de collaboration pour améliorer le secteur. « Je suis convaincu que l'expertise des participants et leur engagement collectif permettront d'identifier des solutions adaptées aux besoins actuels et futurs des citoyens. Un second séminaire en août inclura les partenaires sociaux pour recueillir leurs recommandations », a promis le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye.



Enfin, il a encouragé les participants à échanger librement et, à explorer des solutions novatrices, afin de construire un système de transport plus efficace, inclusif et respectueux de l'environnement, en espérant des discussions fructueuses et constructives.