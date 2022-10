Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos-Fatick/ Suite à l’accentuation des opérations de pompage: Des routes et des maisons libérées Rédigé par leral.net le Samedi 1 Octobre 2022 à 16:29 | | 0 commentaire(s)| La ville de Fatick affiche un nouveau visage après l’évacuation des eaux de pluies. Les opérations de pompages engagées par les équipements de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal et les éléments de la Brigade Nationale des sapeurs-pompiers ont permis de libérer des routes et des maisons.

L’eau a coulé sous les ponts à Fatick. Il n’y a pas photo entre le vendredi 16 septembre et le vendredi 30 septembre 2022. La station de Darel érigée au cœur de la ville de Fatick est emblématique des effets positifs des actions de pompage des agents de l’ONAS. L’ouvrage était à la limite englouti par les eaux, le vendredi 16 septembre 2022. Toute l’onde a été évacuée grâce au système de pompage mis en place.



« Nous pouvons dire qu’il n’y plus d’eau au niveau de la station de Darel qui a repris son fonctionnement. La situation est pareille dans la ville où des quartiers et des maisons ont été libérés. Cela grâce au renforcement du système de pompage », a rassuré Moussa Guèye, le représentant régional de l’ONAS à Fatick. Le vendredi 16 heures aucun agent de l’ONAS ne prenait le risque de s’aventurer à l’intérieur de l’ouvrage sans porter un gilet de sauvetage.



Le niveau de l’eau dépassait plus d’un mètre sur plusieurs endroits. Les risques de noyades étaient réels. Face à cette situation, de gros moyens ont été déployés.« Nous avons commencé à renforcer le système de pompage. L’Onas a déployé une pompe de 1000 m3/heure au bassin de Peulga, à la Cité Emetteur, une pompe de 400 m3/heure vient d’ajouter au dispositif mis en place. La capacité existante de refoulement de 2800 m3/heure a été renforcée », avait déclaré le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, le vendredi 16 septembre 2022. Il était accompagné par le Directeur Général de l’ONAS, Dr Ababakar Mbaye.



Les opérations de pompage engagées depuis une semaine ont permis de baisser le niveau de l’eau à la station, de libérer des routes et des maisons. En une semaine, les équipes de l’Onas et les éléments de la Brigade Nationale des sapeurs-pompiers ont accentué le pompage pour soulager les populations. Faudrait-il le rappeler, cette ville dotée d’ouvrages d’assainissement a été frappée par des inondations consécutives à des pluies exceptionnelles.



En l’espace de 3 trois, plus de 200 mm de pluies ont été recueillies. Il fallait remonter jusqu’en 1971 pour tomber sur cette quantité de pluie en l’espace de trois jours. Ces inondations s’expliquent aussi par l’engorgement de la nappe.



La ville de Fatick est dotée de deux réseaux, celui de l’évacuation des eaux pluviales et celui des eaux usées. L’Etat a mis plus de 9 milliards de francs Cfa pour améliorer le cadre de vie à Fatick. Le système des eaux usées, comprend 21 km, deux stations de pompage, une station de boue de vidange, une station d’épuration. Au total 650 ménages ont bénéficié d’un branchement à l’égout. S’agissant de l’évacuation des eaux pluviales, on dénombre 14, 5 km de réseau, une station de pompage, et 5 bassins de rétention.























