Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos / Fête du Travail: La Sénélec au coeur d'un symposium organisé par les syndicats du SUTELEC Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2024 à 22:04 | | 0 commentaire(s)| Le monde célèbre, ce 1er mai, le travail. La Sénélec, loin d'être en reste, a été le théâtre d'un symposium organisé par les syndicats du SUTELEC (Syndicat Unique des Travailleurs de l’Électricité) et du SICAS (Syndicat des cadres de la Sénélec), en présence du Directeur général, Papa Mademba Bitèye et de Cheikh Niane, Secrétaire général du Ministère du Pétrole et des Énergies. Le thème choisi cette année est crucial : "Quelle politique du secteur pour une souveraineté énergétique, à l’ère du gaz et du pétrole ?".

Ce symposium a été une opportunité pour les syndicats, d’exprimer leur gratitude envers le Directeur général, pour son soutien au personnel et les résultats obtenus par la Sénélec, désormais reconnue pour ses standards énergétiques élevés. Cependant, les préoccupations concernant les conditions de travail, la revalorisation salariale et le recrutement de prestataires, ont été également soulevées.



Ainsi, le Directeur général a souligné l'importance de la paix sociale au sein de la Sénélec et a salué les travailleurs, pour avoir contribué à faire de l'entreprise, un fleuron énergétique de la sous-région. Il a exprimé l'attente de l'arrivée du pétrole et du gaz, qui permettra à la Sénélec d'offrir des tarifs d'électricité parmi les plus compétitifs du continent, répondant ainsi aux besoins de la population.



Néanmoins, il a reconnu que des défis persistent. Le Directeur général s'est engagé à prendre en considération les plaintes des syndicalistes et à apporter des solutions rapides pour améliorer le bien-être du personnel.



De son côté, le Secrétaire général du Ministère du Pétrole et des Énergies, a salué les performances de la Sénélec et a souligné son rôle essentiel dans le secteur énergétique du Sénégal. Il a également souligné l'importance des syndicats en tant que partenaires clés dans le contexte de la production de pétrole et de gaz, en vue d'atteindre une souveraineté énergétique pour le pays.









Accueil Envoyer à un ami Partager