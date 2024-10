Photos / Forum de Londres : Macky Sall délivre le discours principal de Future Resilience (Forum sur la Résilience future)

Il a, en outre, abordé les changements en cours en Afrique et renouvelé son plaidoyer constant pour une nouvelle éthique relationnelle avec l’Afrique et les Africains et pour une réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale, afin de la rendre plus juste et plus inclusive.



Pour rappel, Future Résilience Forum est un cadre de réflexion et de dialogue fondé par Mme Fiona Hill CBE, ancienne Directrice de Cabinet du Premier Ministre britannique. Il réunit chaque année, des décideurs politiques, des experts membres de la société civile et du secteur privé, pour explorer des solutions innovantes aux problématiques actuelles.